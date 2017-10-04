В Москве 21-летний студент убил 12 фазанов в парке Горького

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В Москве правоохранительные органы задержали студента Института кино и телевидения по подозрению в убийстве 12 фазанов в парке имени Горького

21-летний студент Института кино и телевидения (ГИТР) подозревается в убийстве 12 фазанов в столичном парке Горького. Об этом пишет в среду "МИР24". Сам инцидент произошел 30 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

У молодого человека уже имелась судимость за незаконное хранение наркотических средств, сейчас он задержан.