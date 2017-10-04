Россияне назвали самое безопасное место на Земле

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Жители России считают свою страну самым безопасным местом на планете. Об этом говорится в результатах опроса в группе портала "Русская планета" в соцсетях. На втором месте оказалась Антарктида, а на третьем - КНДР.

Жители России выбрали самое безопасное место на Земле. Об этом пишет "Русская планета".

Подписчики группы портала поучаствовали в опросе в соцсетях на соответствующую тему. В результате с большим отрывом победил вариант "Россия". Его выбрали 43,7% пользователей.

Граждане нашей страны отметили, что Россия, несмотря на свои большие размеры, может похвастаться многими местами, в которых человек может почувствовать себя в полной безопасности.

На втором месте оказался вариант "Антарктида". Его выбрали 31,7% опрошенных. Причиной своего выбора пользователи назвали то, что самый южный континент Земли может создать ощущение безопасности, когда сидишь с полярниками в теплом деревянном доме с печкой. Из минусов – полная изоляция от мира, и погода за окном.

Третье место занял вариант "Северная Корея". Его выбрали 6,5% опрошенных. На четвертом месте Украина (4,8%), а на пятом – США (3,4%). Еще один вариант "Европа" оказался предпочтительным для 3,1% человек.