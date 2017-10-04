Путин уверен в разгроме ИГ и "Джебхат ан-Нусры"

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Боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в конечном итоге будут разгромлены. В этом выразил уверенность президент России Владимир Путин. Ранее стало известно, что российские самолеты уничтожили 12 полевых командиров "Джебхат ан-Нусры".

Президент России Владимир Путин уверен в победе над "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой" (организации запрещены на территории России – прим. ред.).

"Я уверен, нам удастся в конечном итоге эффективно завершить работу по разгрому террористических формирований в "Джебхате" и ИГИЛ совместно со всеми. Упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общими интересами", - приводит слова Путина "Газета.ру".

Ранее в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что лидер группировки "Джебхат ан-Нусра" находится в критическом состоянии после авиаудара российских ВКС в Сирии. По его словам, в результате атаки уничтожены более 60 террористов, в том числе 12 полевых командиров группировки.

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