Депутату Рады отключили микрофон за выступление на русском языке

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Депутату Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому на заседании отключили микрофон за выступление на русском языке. Он зачитывал доклад об экологических проблемах Запорожской области, однако его прервала зампред Рады Оксана Сыроед, потребовав выступать на государственном языке.

Депутату Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому отключили микрофон за выступление на русском языке. Об этом сообщил портал "Ридус".

По его данным, парламентарий выступал с докладом об экологических проблемах Запорожской области. Его прервала зампред Рады Оксана Сыроед и потребовала, чтобы Балицкий говорил на государственном языке в стенах парламента.

"Уважаемый докладчик, прошу вас выступать на государственном языке. Вы в стенах украинского парламента. Можете продолжить на украинском", - сказала она.

Депутат попытался возразить - вновь на русском языке. После этого ему снова отключили микрофон.

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