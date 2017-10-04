Путин: в 2001 году Ким Чен Ир рассказал о наличии у КНДР атомной бомбы

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В 2001 году действующий на тот момент лидер КНДР Ким Чен Ир рассказал президенту России Владимиру Путину о наличии у Северной Кореи атомной бомбы. По словам российского лидера, в 2017 году Пхеньян в условиях постоянных санкций уже добился создания водородной бомбы.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2001 году действующий на тот момент лидер КНДР Ким Чен Ир рассказал, что у Пхеньяна есть атомная бомба. Об этом сообщает ТАСС.

"Вот смотрите, в 2001 году я по дороге в Японию был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба, ну да. Больше того, они с помощью простых артиллерийских систем могли легко достать до Сеула. Это было когда? В 2001 году! Сейчас 2017 год, страна живет в условиях постоянных санкций, а вместо атомной бомбы у них теперь водородная", - сказал Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

По словам главы государства, полигон ядерных испытаний КНДР находится в 200 километрах от России. Он добавил, что Москву это беспокоит больше, чем Вашингтон, передает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп услышал аргументы Москвы по поводу Пхеньяна.

"У нас была с ним дискуссия. У него первый президентский срок, он наращивает свой опыт в этом отношении. Но я думаю, что он воспринимает все аргументы, он слышит. Все, что происходит с Северной Кореей, раздражает, я понимаю. Мы эти действия Кореи, направленные на срыв договоренностей резолюции Совета Безопасности, осуждаем, но думаем, что нужно идти по другому пути", - сказал Путин.