Россия изучит украинский закон о реинтеграции Донбасса

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Российская сторона намерена изучить новый украинский закон о реинтеграции Донбасса на предмет соответствия минским соглашениям. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценка документу будет дана на экспертном уровне после его изучения.

Россия изучит новый украинский закон о реинтеграции Донбасса на соответствие минским соглашениям. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

"Наши эксперты должны будут изучить его на предмет соответствия минским договоренностям, учитывая, что как вы отметили это новая инициатива", - сказала она.

По словам Захаровой, все документы, касающиеся будущего Донецка и Луганска должны соотноситься с минскими договоренностями. Российская сторона даст свою экспертную оценку украинскому закону после его изучения.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №7163 о реинтерграции неподконтрольного Киеву Донбасса. В документе Россия будет названа "страной-агрессором", а некоторые его положения позволят Киеву в полную силу применять вооруженные силы на юго-востоке страны.

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