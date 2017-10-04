В Минобороны рассказали, что препятствует разгрому ИГ в Сирии

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Российские ВКС точным ударом фактически обезглавили верхушку запрещенной группировки "Джебхат ан-Нусра". Как рассказали в Минобороны, главным препятствием для разгрома террористов в Сирии является не боеспособность боевиков, а поддержка и заигрывание с ними США.

Место и время проведения встречи руководства террористов вскрыла военная разведка. По тревоге были подняты дежурные самолеты Су-34 и Су-35. Точными попаданиями уничтожены склад боеприпасов, бронетехника, командный пункт и штаб боевиков. В момент удара там находились 12 влиятельных фигур запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры". Их лидер Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжёлые осколочные ранения. Его правая рука и начальник службы безопасности Ахмад аль-Гизаи убит, передает "ТВ Центр".

Ситуацию в Сирии в среду обсуждали в Краснодаре представители силовых ведомств 74 стран. Говорили о необходимости наращивать сотрудничество в контртеррористической борьбе - это дает результаты. Например, после личной встречи Путина и Эрдогана отряды так называемой умеренной оппозиции, которых, видимо, поддерживала Турция, стали оказывать активное сопротивление "Джебхат ан-Нусре". А вот от западной коалиции помощи пока нет.

"После того, как ВКС России по просьбе президента САР начали оказывать поддержку вооруженным силам сирийской армии в борьбе с террором, активность американской коалиции в том, что касается нанесения поражения игиловцам, существенно возросла. Но до последнего времени, даже после того, как пришла новая администрация, мы не видим, чтобы коалиция всерьез взялась за "Джебхат ан-Нусру", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Более того, боевикам явно оказывают поддержку, уверены в российском Министерстве обороны. На прошлой неделе около 300 боевиков сумели пройти все скрытые сирийские посты и выйти в тыл правительственным войскам. Сделать это можно было, только имея на руках координаты от воздушной разведки. В тот же день произошла серия атак вдоль стратегической трассы Пальмира - Дейр-Эз-Зор.

"Атаки террористов объединяет только одно ­– все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США" и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов", - рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Нередко Запад оправдывает деятельность боевиков в Сирии, выдавая их за политическую борьбу с правительством Асада. От такой тактики двойных стандартов Западу следует отказаться. Тем более, что угроза международного терроризма уже давно вышла за пределы Ближнего Востока.

"Наиболее интенсивно бандиты перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГИЛ и откуда они получают возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. Используя Афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России", - отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Новые опорные пункты международных террористов также создаются в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии. За годы войны в Ираке и Сирии боевики научились создавать химическое оружие кустарными методами, а на своих базах подготовили тысячи диверсантов. Последние теракты в Турции, Франции, России, Великобритании, Испании и других странах лишь подтверждают появление новой всемирной террористической сети. В такой ситуации долгое время оставаться в стороне, как это делали США в Сирии, уже не получится.

Никита Васильев, "ТВ Центр".