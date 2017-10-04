Путин ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

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О завтрашнем дне мировой энергетики говорили в среду в Москве на международном форуме "Российская энергетическая неделя". Перед его участниками выступил Владимир Путин. Российский президент отметил, что наша страна готова к самому широкому международному партнерству в этой сфере. Ответил Владимир Путин и на вопросы, которые затрагивали как острые мировые проблемы, так и ситуацию в России.

Пять тысяч участников из десятков стран, почти четыре сотни компаний. Первая "Российская энергетическая неделя" представительна настолько, что в рамках форума решено даже провести неформальную встречу ОПЕК. Основной вопрос - возможное продление ограничений на добычу нефти. Соглашение позволило стабилизировать мировые цены на энергоресурс после резких скачков. И может быть продлено в зависимости от ситуации на рынке, не исключает Владимир Путин. По словам президента, крайне важно и дальше двигаться по пути глобального энергетического партнёрства. А вот санкции - дорога в никуда.

"Ряд ограничений - односторонние финансовые и так называемые секторальные санкции в энергетике - прямо используются некоторыми нашими партнерами, некоторыми странами для недобросовестной конкуренции, по-другому просто невозможно и сказать. Для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов", - отметил Путин.

Проблемы экологии ожидаемо в центре внимания на форуме. Модератор спрашивает про электромобили. В России, говорит Путин, такие разработки ведут, и весьма успешно, но все-таки куда экологичнее газомоторный транспорт. Электроэнергия ведь вовсе не так безопасна, как кажется, потому что производят ее сегодня преимущественно из угля.

"Можете ли вы представить себя за рулем электромобиля, произведенного в США Илоном Маском?" – спросил Путина модератор Джон Фрайер. "Почему нет? Мы открыты, мы покупаем и продаем. Причем, покупаем все, что нам полезно и продаем все, что нам выгодно. Что вы думаете, мы будем ездить на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим. Или на танках? Танки хорошие", - ответил Путин.

Этот вопрос, конечно, с подвохом - Джона Фрайера, сотрудника американского информационного агентства Bloomberg, интересуют, в первую очередь, отношения Москвы и Вашингтона. Они стали заложниками внутриполитической ситуации в США, уверен Путин.

"Отдельные силы используют российско-американские отношения для решения внутриполитических американских проблем. Мы терпеливо ждём, когда этот процесс во внутриполитической жизни Соединённых Штатов закончится. Я думаю, что фундаментальные взаимные интересы - а они у нас есть - будут менять и характер российско-американских отношений в лучшую сторону", - подчеркнул Путин.

Спокойно нужно подходить и к решению проблемы с КНДР, считает российский лидер. Воинственная риторика недопустима. Нужен прямой диалог между Вашингтоном и Пхеньяном. Все остальное неэффективно и очень опасно.

"Можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно. Никто не знает где и что у них есть, на 100 процентов никто не знает - это закрытая страна. Полигон ядерных испытаний в 200 километрах находится от российской границы. Где Россия, где Северная Корея. Нас это беспокоит не меньше, чем вас, даже больше", - указал Путин.

Американский журналист интересуется: почему в России такой большой разрыв между доходами богатых и бедных? Не ошибка ли это нынешнего правительства? Владимир Путин объясняет: не ошибка, а тенденция, сложившаяся еще в 90-е из-за демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с так называемой "шоковой терапией". Сейчас ситуация меняется: все меньше людей живет за чертой бедности, реальные доходы населения растут, а инфляция и безработица, наоборот, снижаются.

"Нам нужно многое менять в сфере социальной политики, что имею в виду? Нужно создать систему, при которой помощь государства будет целевым образом идти для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не одинаково для всех, что сегодня наблюдается и в здравоохранении, и в сфере социальной поддержки", - рассказал президент.

Ответил Путин и на вопрос о предстоящих выборах главы государства. Сформулированный, кстати, весьма своеобразно.

- Вы уже решили против кого будете баллотироваться?

- Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще.

По закону, объясняет Путин, президентская избирательная компания стартует в конце ноября - начале декабря. Вот тогда весь мир, а, в первую очередь, конечно, Россия и узнает, кто и с какой программой будет кандидатом на высокий пост.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".