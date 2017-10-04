ВКС России готовы атаковать ИГ на подконтрольной США территории Сирии

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Российское Минобороны предупредило американскую сторону, что если она считает случайными последние атаки ИГ, то Россия способна уничтожить эти "случайности" в подконтрольной США зоне в Сирии.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что если США считают случайными последние атаки запрещенной в нашей стране террористической группировки "Исламское государство", то российская сторона может уничтожить все эти "случайности" в подконтрольной им зоне в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если американская сторона рассматривает такие операции, как непредвиденные "случайности", то российские ВКС в Сирии готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне", — подчеркнул он.

По данным Минобороны, серия атак боевиков ИГ на правительственные войска в Сирии была совершена из зоны, где расположена военная миссия США.

"Перечисленные атаки террористов объединяет только одно – все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Той самой, где расположена "военная миссия США" и куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов", — сказал генерал-майор.

По его словам, сирийской армии пришлось приложить серьезные усилия, чтобы нейтрализовать мобильные группы боевиков на трассе Пальмира — Дейр-Эз-Зор и освободить захваченные террористами населенные пункты.

Атака боевиков ИГ на правительственную армию Сирии произошла 28 сентября. Члены ИГ попытались захватить господствующие высоты вокруг города Эль-Карьятейн. При этом террористы обошли скрытые посты правительственных сил, владея их точными координатами. По словам Конашенкова, их можно было получить лишь благодаря воздушной разведке, данные которой были "заботливо переданы" для диверсий.

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