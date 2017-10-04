Тиллерсон не намерен уходить в отставку

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не рассматривал возможность отставки со своего поста. По его словам, перед ним стоит множество задач и он только начал их решать. Тиллерсон вновь подтвердил приверженность исполнению своей роли, и опроверг мнения о том, что он рассматривал отставку с поста госсекретаря.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не рассматривал возможность ухода со своего поста. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Госдепа.

По его словам, перед ним стоит множество задач, к выполнению которых он только приступил. Тиллерсон вновь подтвердил приверженность своей роли, и опроверг слухи о том, что он обдумывал уход со своего поста.

"Я никогда не рассматривал возможность отставки с этого поста", - сказал он.

Тиллерсон также заявил, что вице-президент Майк Пенс никогда не принуждал его остаться на посту госсекретаря.