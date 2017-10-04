Бизнесмену Джабраилову предъявили обвинения в хулиганстве
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Полиция предъявила бизнесмену Умару Джабраилову, устроившему стрельбу в московском отеле Four Seasons, обвинения в хулиганстве. Сам экс-сенатор признал свою вину.
Бывшему сенатору Умару Джабраилов у предъявлены обвинения в хулиганстве. Это произошло в связи со стрельбой, которую он устроил в отеле Four Seasons, передает "Интерфакс".
В полиции подчеркнули, что бизнесмен свою вину признал.
Сейчас в отношении Джабраилова, имеющего две контузии, проходит психолого-психиатрическая экспертиза, призванная определить его вменяемость.
Как только результаты экспертизы будут получены, бизнесмену будут предъявлены обвинения.