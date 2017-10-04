Грызлов: закон о реинтеграции Донбасса блокирует минский процесс

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Полномочный представитель России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов заявил, что новый украинский закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договоренностям и блокирует переговорный процесс. По его словам, документ еще больше отдаляет Донбасс от Киева.

Законопроект о реинтеграции Донбасса блокирует минский процесс. Об этом заявил полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов.

"Внесенный сегодня в Верховную Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом полностью противоречит минским соглашениям, еще больше отдаляет Донбасс от Украины и блокирует минский процесс", - передает его слова "Интерфакс".

Грызлов подчеркнул, что Киев не принял решение о предоставлении отдельным регионам Луганской и Донецкой областей особого статуса, в то время как этот статус является неотъемлемым условием урегулирования украинского конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №7163 о реинтерграции неподконтрольного Киеву Донбасса. В документе Россия будет названа "страной-агрессором", а некоторые его положения позволят Киеву в полную силу применять вооруженные силы на юго-востоке страны.