Замначальника столичного главка МВД Козлов ушел в отставку

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Замглавы ГУ МВД России по Москве Вячеслав Козлов ушел в отставку. Это сделано по причине достижения им пенсионного возраста. Теперь он продолжит работу в качестве федерального государственного гражданского служащего.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве Вячеслав Козлов ушел в отставку. Это произошло в связи с достижением пенсионного возраста, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

В пресс-службе столичного главка подчеркнули, что Козлова "отличали высокая компетентность, целеустремленность и умение принимать верные решения в самых сложных ситуациях, он был и остается одним из самых авторитетных и уважаемых руководителей столичной полиции".

Теперь он продолжит работу в качестве федерального государственного гражданского служащего. От должности замначальника главка его освободили во вторник, 3 октября.

Кроме того, в отставку был отправлен замруководителя ГУ МВД России по Москве Александр Петриков и начальник правового управления главка Марина Астахова.