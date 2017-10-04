Глава Общественного совета при Минкульте ушел в отставку из-за позиции по "Матильде"

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Глава Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что ушел в отставку из-за своей позиции по фильму "Матильда" Алексея Учителя. По его словам, после показа картины министр культуры Владимир Мединский высказал агрументированное предложение, и совет большинством голосов высказался за отставку Пожигайло.

Глава Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что ушел в отставку из-за своей позиции по фильму "Матильда". Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

"После показа фильма "Матильда" для Общественного совета при министерстве было аргументированное предложение министра Владимира Мединского. Я попросил совет определиться, и совет большинством проголосовал за мою отставку", - сказал Пожигайло.

При этом он заявил, что многие во власти ошибаются на счет того, что конфликт вокруг "Матильды" разгорелся из-за трех-четырех людей, включая его и Наталью Поклонскую. В то же время Пожигайло отметил, что уважает министра культуры Мединского и считает его "лучшим из всех, кто был до него".

Новым председателем Общественного совета избран писатель и сценарист Юрий Поляков.

"Может быть, Юрий Михайлович Поляков займет более спокойную и взвешенную позицию по фильму. Это нормальный процесс", - сказал Пожигайло.