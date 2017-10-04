ДНР: закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям

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Киев продолжает саботировать процесс мирного урегулирования в Донбассе. На завершившихся в среду в Минске переговорах участников контактной группы украинская сторона вновь отказалась обсуждать продление действия закона об особом страусе Донбасса. Вместо этого Порошенко внес в Раду закон о реинтеграции этого региона.

Пока украинские медики всеми силами пытаются привлечь внимание депутатов к своим проблемам (врач-педиатр зубами протянул карету скорой помощи, намекая на затянувшуюся реформу здравоохранения), парламентарии полны другими заботами. Порошенко, обещающий в последнее время большие перемены, внес на рассмотрение законопроект о "реинтеграции Донбасса". Документ объявляет Россию страной-агрессором. Донецкую и Луганскую народные республики называет оккупированными территориями, а их власти нелегитимными. То есть, по сути, полностью противоречит минским соглашениям, передает "ТВ Центр".

"Целью государственной политики является обеспечение государственного суверенитета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - отметил депутат Иван Винник.

При этом в администрации президента настаивают: документ нужно принять в безотлагательном порядке — на все про все ровно две недели. 18 октября истекает действие закона "об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса". В ДНР и ЛНР уже заявили, что своими действиями Украина отказывается от минских договоренностей и снова выбирает путь воны. Порошенко намерен добиться для себя права использовать армию без согласия парламента. Кроме того, накануне вступило в действие секретное решение СНБО о "военном сотрудничестве Украины с отдельными странами".

"Сегодняшние украинские власти, опираясь на некоторое мнение в Вашингтоне, постараются "разморозить" конфликт на Юго-Востоке Украины, и перейти снова к "горячей" фазе и попытке силой захватить Донбасс", - считает политолог Алексей Мартынов.

На боевые действия в Донбассе и происки внешнего врага власти Украины уже не раз списывали все свои промахи и экономические проблемы страны. На этот раз возобновление активной фазы конфликта преследует ту же цель. Тем более, что предвыборная гонка за места в парламент де факто на уже началась. А проводимые гражданские реформы ничего хорошего гражданам страны не сулят. Депутаты проголосовали за изменения в пенсионное законодательство — привилегии у льготников отобрали, необходимый стаж для выхода на заслуженный отдых повысили. Индексацию запланировали начать только в 2021 году.

Впрочем, на пенсию уже рассчитывают немногие. Согласно последним социологическим опросам, почти половина украинцев в активном поиске трудоустройства за рубежом.

Александр Огородников, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".