Режиссера Романа Полански снова обвинили в изнасиловании

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Режиссера Романа Полански вновь обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Громкое заявление сделала немецкая актриса Ренате Лангер. Она рассказала, что преступление в ее отношении Полански совершил в 1972 году в Швейцарии. По словам Лангер, она не хотела афишировать произошедшее раньше из уважения к своим родителям.

Ей было 15, ему - почти 40. Она начинающая модель, он известный режиссер. В дом Полански на живописном швейцарском курорте в феврале 1972 года юная Ренате Лангер ехала, окрыленная мечтами. Уезжала, испуганная и подавленная. Именитый кинематографист обещал ей роль, но вместо этого затащил в спальню и изнасиловал, несмотря на крики и протесты. Родителям старшеклассница ничего не сказала, передает "ТВ Центр".

"У моей матери случился бы сердечный приступ. Мне было очень стыдно. Я чувствовала себя подавленной, потерянной и одинокой. Этот случай повлиял на всю мою дальнейшую жизнь", - рассказала она.

Каково же было удивление девушки, когда через месяц Полански ей позвонил. Извинился и выполнил обещание: пригласил на съемки в Рим. Роль небольшая, зато сниматься предстояло с самим Марчелло Мастрояни. Картину под названием "Что?" критики позже назовут эротической версией "Алисы в стране чудес". Лангер собрала чемодан и отправилась покорять вершины кинематографа. Поначалу всё было хорошо. Пока однажды на пороге ее съемной квартиры не возник Полански. Брошенная в режиссера бутылка вина и флакон духов его не остановили. Лангер вновь подверглась сексуальному насилию. И постаралась забыть об этом почти на полвека.

Как оказалось, юная актриса была не единственной жертвой любвеобильности Полански. В последние годы обвинения в изнасилованиях сыпятся на него одно за другим. На момент совершения преступлений, как утверждают пострадавшие, они были несовершеннолетними, в возрасте от 13 до 16 лет. Почти все заявили о насилии лишь много лет спустя. Свой обет молчания Лангер нарушила только после смерти родителей. Ни сам Полански, ни его юристы новое обвинение не комментируют. Оскароносный режиссер сейчас находится в Швейцарии, где представляет свою новую картину.

Заявление на Полански Лангер подала в швейцарскую прокуратуру. Там сексуальные преступления против подростков срока давности не имеют. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И вполне возможно, что это черное пятно - не последнее на репутации 84-летнего режиссера.

Кристина Мамиконян, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".