Медведев внесет кандидатуру лидера фракции "Единой России" в ГД 9 октября
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Глава правительства России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 9 октября внесет кандидатуру лидера фракции в Госдуме. В настоящее время премьер проводит консультации с партийным активом.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 9 октября внесет кандидатуру на пост главы фракции в Государственной Думе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову.
"Сейчас проходят консультации Медведева с партийным активом. В понедельник он, как председатель партии, внесет кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме", - сказала она.
Предыдущий руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана после отставки Рамазана Абдулатипова.