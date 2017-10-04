В Киеве задержали корреспондента НТВ

Теги: Украина задержание сбу

Корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев задержан в Киеве. Его доставили в одно из отделений украинской полиции. Егор уже допрашивают.

В Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Мышляева. Он доставлен в одно из отделений местной полиции.

По данным телеканала, его сотрудника сейчас допрашивают. Связи с ним нет, говорится на сайте НТВ.

В августе сотрудники СБУ задержали в Киеве и выслали с Украины журналистку Первого канала Анну Курбатову. Ее обвинили в ведении "антиукраинской деятельности".