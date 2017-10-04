В Киеве задержали корреспондента НТВ
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Корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев задержан в Киеве. Его доставили в одно из отделений украинской полиции. Егор уже допрашивают.
В Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Мышляева. Он доставлен в одно из отделений местной полиции.
По данным телеканала, его сотрудника сейчас допрашивают. Связи с ним нет, говорится на сайте НТВ.
В августе сотрудники СБУ задержали в Киеве и выслали с Украины журналистку Первого канала Анну Курбатову. Ее обвинили в ведении "антиукраинской деятельности".