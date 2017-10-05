Эксперт предрек раскол и ослабление "Джебхат ан-Нусры"

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Российские самолеты в Сирии уничтожили 12 полевых командиров запрещенной в России "Джебхат-ан-Нусры". Террористическая организация прекратила свое существование или на места убитых командиров придут другие? На эти и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

Запрещенная в России террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" обезглавлена. Это значит, что она прекратила свое существование или на места убитых командиров придут другие? На вопрос ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова отвечает профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

"Придут другие, но какое-то время эта организация будет менее боеспособной. Потому что командир – это человек, который пользуется значительном авторитетом. И есть борьба за власть командира. Можно ожидать раскола организации: кто-то пойдет за одним претендентом, кто-то – за другим. Поэтому можно ожидать, по крайней мере в ближайшее время, серьезного ослабления деятельности этой организации. Непобедимых армий, а тем более банд, не бывает. В результате последнего года резко сузился ареал их существования. Меньше территория – меньше доходов и людей, которые хотят попасть на эту территорию, которую бомбят", - сказал Исаев.

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