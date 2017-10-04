Собянин пригласил москвичей на 60-летие Музея Пушкина

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на 60-летие Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина 5 октября. Собянин отметил, что вход в музей и его филиалы в этот день будет свободным.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил отпраздновать 60-летие Государственного музея Александра Пушкина. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Завтра замечательный Музей Пушкина отметит 60-летие. Вход в музей и филиалы будет свободным для всех желающих", - написал Собянин.