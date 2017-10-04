Путин освободил от должности губернатора Приморского края
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Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский освобожден от занимаемой должности. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.
"Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", - передает его слова ТАСС.
Накануне Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.
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