Теги: Политика путин губернатор отставка приморье

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский освобожден от занимаемой должности. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующий указ подписан Владимиром Путиным.

"Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", - передает его слова ТАСС.

Накануне Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен вице-спикер Госдумы Владимир Васильев.

Читайте также:

Путин принял отставку главы Дагестана

В Кремле назвали отставки губернаторов востребованным процессом

Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа