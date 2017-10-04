В Москву с визитом впервые прибыл король Саудовской Аравии

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В Москву впервые за всю историю российско-саудовских отношений с официальным визитом прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. 5 октября у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд приехал в Москву. Это его первый за всю историю российско-саудовских отношений официальный визит, передает РИА Новости.

Его самолет приземлился в правительственном терминале столичного аэропорта "Внуково-2". Там его встречали почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация. Среди официальных лиц был вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Король должен пробыть в Москве до 7 октября.

В четверг у короля Сальмана запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства, Путин обсудит с королем ситуацию на рынке нефти в условиях снижения ее добычи, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование конфликтов в регионе. Кроме того, должна быть затронута тема ВТС.