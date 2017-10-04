Подозреваемый в убийстве мужчины на Кунцевском кладбище сдался полиции

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В следственные органы явился мужчина, подозреваемый в убийстве человека 3 октября на Кунцевском кладбище. Нападение произошло 3 октября. Тело жертвы было найдено с огнестрельными ранениями.

Мужчина, подозреваемый в убийстве человека на Кунцевском кладбище, добровольно обратился в следственные органы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

Жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями 3 октября на Кунцевском кладбище. Данные ранения совершены из травматического пистолета.

В итоге в следственные органы обратились трое мужчин, причастных к указанному инциденту на западе Москвы. Следствие установило, что двое из них являются очевидцами произошедшего, а третий совершил это убийство.

По его словам, речь идет о превышении пределов самообороны, так как погибший напал на него и угрожал ножом.