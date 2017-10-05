Путин и король Саудовской Аравии проведут переговоры в Москве
Теги: Политика саудовская аравия россия
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом, который вечером в среду прибыл с визитом в Москву. В ходе переговоров лидеры обсудят весь комплекс вопросов российско-саудовского сотрудничества, а также международную проблематику.
Исторический визит. В Москву накануне впервые за всё время российско-саудовских отношений прибыл король аравийского государства Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд, передает "ТВ Центр".
Сегодня с монархом встретится Владимир Путин. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние отношения. Как отметили в Кремле, среди других вопросов в повестке дня тема военно-технического сотрудничества, а также ситуация на рынке нефти при снижении ее добычи. Среди международных проблем - положение на Ближнем Востоке и региональные конфликты.
В МИД России этот визит назвали поворотным пунктом в отношениях двух стран, который внесет заметный вклад в стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Читайте также: