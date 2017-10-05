В Польше признали факт покупки угля у ДНР

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Министр энергетики Польши признал факт поставок угля на территорию страны из ДНР. Кшиштоф Тхужевский подчеркнул, что речь идет об относительно небольшой закупке объемом 11 тысяч тонн топлива.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал факт поставок угля на территорию страны из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Газета.ru.

Тхужевский подчеркнул, что речь идет об относительно небольшой поставке объемом 11 тысяч тонн угля. "Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки", - уточнил министр.

Ранее в июле председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин отмечал, что Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле. По его словам, Киев вредит экономике страны, закупая топливо у Австралии, ЮАР и США. А покупая уголь из Донбасса через посредников, украинские власти платят гораздо больше.

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