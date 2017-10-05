Нижняя палата парламента Канады приняла аналог "акта Магнитского"

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Палата общин канадского парламента приняла аналог "закона Магнитского". Законопроект одобрили все 277 присутствующих депутатов. Теперь документ отправится в Сенат для окончательного утверждения. После этого его должна подписать генерал-губернатор Канады.

Нижняя общин парламента Канады приняла в третьем, окончательном чтении "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", аналог "закона Магнитского", передает "Интерфакс".

За документ единогласно проголосовали 277 присутствующих на заседании нижней палаты депутатов. Всего в Палату общин входят 338 депутатов.

Следующим этапом законопроект отправится в Сенат для окончательного утверждения. После этого его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

"Закон Магнитского" в Канаде будет направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, занимающихся отмыванием денег в Канаде, при этом нарушая права человека в своих странах.

Ранее посольство России в Оттаве заявили, что не оставят этот шаг Канады без "решительных и взаимных контрмер".

Впервые "закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен на тех, кого подозревали в смерти Магнитского – им запретили посещать США и заморозили их американские активы. Затем закон стали применять к тем, кто ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.