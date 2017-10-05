Подруга стрелка из Лас-Вегаса не знала о его планах

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Подруга устроившего стрельбу по посетителям концерта в Лас-Вегасе Стивена Пэддока не знала о том, что ее сожитель готовил атаку. Ранее в США из больниц выписали более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе.

В США из больниц выписали более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил шериф города. Он также отметил, что устроивший бойню Стивен Пэддок "на протяжении десятилетий собирал оружие" и "вел тайную жизнь", передает "ТВ Центр".

Кроме того, у убийцы могли быть психические отклонения. А препараты, которые он принимал, способны вызвать агрессию. При этом шериф признал, что мотивы преступления до сих пор не ясны и так и могут остаться тайной. В ФБР считают, что инцидент не связан с терроризмом.

Накануне была допрошена подруга стрелка. Она сообщила, что не знала о его намерениях. Подозрения вызвало лишь то, что около двух недель назад Пэддок купил ей билет до Филиппин.

В ночь на вторник 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа отеля по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения. ЧП стало крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

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