В Дамаске воспитанники интерната отправили боевикам "письма мира"

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"Письма мира" - боевикам в зону деэскалации. Их отправили воспитанники интерната для детей-сирот в Дамаске. Письма и рисунки передали в Восточную Гуту офицеры российской военной полиции, которые следят за режимом прекращения огня. Детский дом несколько раз подвергался обстрелам боевиков, но учителя и воспитанники восстанавливали здания. И учебный процесс не прерывался.

Блокпост на въезде в Восточную Гуту. Активные боевые действия там прекратились, но боевики никуда не ушли. Поэтому бдительность тут не теряют, передает "ТВ Центр".

Российские военные выступают гарантами перемирия. На границе зоны деэскалации КПП. Здесь проверяют автомобили, личные вещи, документы. Никакого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сегодня - не просто досмотр. Водителей просят передать на "ту строну" детские рисунки.

Это не простые послания боевикам. За каждым из них - трагическая история. Все дети - сироты. Отец Самира и Абдулы получил смертельное ранение в Алеппо. У Хауля - в провинции Хама подорвался на мине. Об этом рассказали учителя. Сами мальчишки про семьи говорят мало, больше про учебу.

Многие из воспитанников интерната мечтают получать профессию в России. Хамза хочет стать архитектором, и уже начал учить русский язык.

В интернате живут шестьсот мальчиков. Отдельно корпус для девочек - там 700 воспитанниц. Рауля сама училась здесь. Осталась без родителей, когда ей было 10 лет.

На переменах ученики гоняют мяч во дворе школы, играют в догонялки, задирают друг друга. Обычные дети. Но о войне они знают больше многих взрослых. Всего в 2 кварталах отсюда начинается Восточная Гута. Сирийская армия этот район пока не контролирует. Пытаются договориться с так называемой оппозицией.

Виктор Прокушев, Дмирий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.

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