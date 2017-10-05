09:01, 05 октября 2017

В Дамаске воспитанники интерната отправили боевикам "письма мира"

Теги:  сирия  дети  Сирийский конфликт  терроризм

"Письма мира" - боевикам в зону деэскалации. Их отправили воспитанники интерната для детей-сирот в Дамаске. Письма и рисунки передали в Восточную Гуту офицеры российской военной полиции, которые следят за режимом прекращения огня. Детский дом несколько раз подвергался обстрелам боевиков, но учителя и воспитанники восстанавливали здания. И учебный процесс не прерывался.

Блокпост на въезде в Восточную Гуту. Активные боевые действия там прекратились, но боевики никуда не ушли. Поэтому бдительность тут не теряют, передает "ТВ Центр".

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Российские военные выступают гарантами перемирия. На границе зоны деэскалации КПП. Здесь проверяют автомобили, личные вещи, документы. Никакого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сегодня - не просто досмотр. Водителей просят передать на "ту строну" детские рисунки.

Это не простые послания  боевикам. За каждым из них - трагическая история. Все дети - сироты. Отец Самира и Абдулы получил смертельное ранение в Алеппо. У Хауля -  в провинции Хама подорвался на мине. Об этом рассказали учителя. Сами мальчишки про семьи говорят мало, больше про учебу.

Многие из воспитанников интерната мечтают получать профессию в России. Хамза хочет стать архитектором, и уже начал учить русский язык.

В интернате живут шестьсот мальчиков. Отдельно корпус для девочек - там 700 воспитанниц. Рауля сама училась здесь. Осталась без родителей, когда ей было 10 лет.

На переменах ученики гоняют мяч во дворе школы, играют в догонялки, задирают друг друга. Обычные дети. Но о войне они знают больше многих взрослых. Всего в 2 кварталах отсюда начинается Восточная Гута. Сирийская армия этот район пока не контролирует. Пытаются договориться с так называемой оппозицией.

Виктор Прокушев, Дмирий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.

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