Бомбардировщики Ту-22М3 впервые приземлились на аэродром Анадырь

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Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3 впервые в истории выполнили посадку на аэродром Анадырь. Всего в учениях принимают участие более 20 самолетов, включая Ту-95МС и Ил-78, задействовано пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки.

Экипажи дальних бомбардировщиков ТУ-22М3 впервые в истории совершили посадку на аэродром Анадырь, сообщает Минобороны.

Во время этого полета экипажи делали две остановки на оперативных аэродромах, передает "ТВ Центр". Всего в учениях задействованы 20 самолетов, пять аэродромов и два полигона от Калужской области до Камчатки.

Ожидается, что в ходе тренировок летчики отработают удары по наземным целям и проведут дозаправку в воздухе.

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