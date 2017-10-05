Облако необычной формы шокировало жителей Японии
В японской префектуре Ниигата зафиксировали необычное природное явление – воронкообразное облако в форме змеи. По словам специалистов, появление характерных воронок имеет научное объяснение. Они образуются в зоне грозовых облаков и при контакте с землёй могут перерасти в торнадо.
Жители префектуры Ниигата японского острова Хонсю стали свидетелями необычного природного явления, передает "ТВ Центр".
В небе образовалось длинное, змеевидное облако, которое тут же начали фиксировать на видео изумлённые очевидцы. Через некоторое время вихрь, изгибаясь, поднялся вверх и постепенно рассеялся.
По словам специалистов, появление характерных воронок имеет научное объяснение. Они образуются в зоне грозовых облаков и при контакте с землёй могут перерасти в торнадо.
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