Облако необычной формы шокировало жителей Японии

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В японской префектуре Ниигата зафиксировали необычное природное явление – воронкообразное облако в форме змеи. По словам специалистов, появление характерных воронок имеет научное объяснение. Они образуются в зоне грозовых облаков и при контакте с землёй могут перерасти в торнадо.

Жители префектуры Ниигата японского острова Хонсю стали свидетелями необычного природного явления, передает "ТВ Центр".

В небе образовалось длинное, змеевидное облако, которое тут же начали фиксировать на видео изумлённые очевидцы. Через некоторое время вихрь, изгибаясь, поднялся вверх и постепенно рассеялся.

По словам специалистов, появление характерных воронок имеет научное объяснение. Они образуются в зоне грозовых облаков и при контакте с землёй могут перерасти в торнадо.

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