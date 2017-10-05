Трампу сообщили о гибели троих военных США в Нигере

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Дональду Трампу доложили о вооруженном нападении на американских военных в Нигере. В результате инцидента трое солдатов погибли и еще двое получили ранения. Президент США узнал об этом по телефону, когда возвращался из Лас-Вегаса.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о вооруженном нападении на американских военных в Нигере, в результате чего погибли трое солдатов. Об этом сообщает Газета.ru.

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли рассказал об инциденте Трампу по телефону, когда американский лидер находился на борту самолета. Президент США возвращался из Лас-Вегаса, где в воскресенье вечером 64-летний Стивен Пэддок расстрелял зрителей музыкального фестиваля кантри-музыки.

Ранее сообщалось, что трое американских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате нападения на юго-западе Нигера. Инцидент произошел в 190 километрах к северу от города Ниамея неподалеку от границы с Мали, где террористы несколько лет ведут борьбу с правительством в Бамако и контингентом ООН.

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