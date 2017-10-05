Россияне перестали доверять кредитным картам

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Российские граждане предпочитают брать кредиты наличными, а не с помощью пластиковых карт. "Кредитки" являются более дорогим продуктом. Среди расходов на пластиковые карты указаны комиссия за выпуск и годовое обслуживание, а также более высокие проценты.

Жители России предпочитают брать кредиты наличными, а не с помощью пластиковых карт. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОБК).

"В 2017 году число кредитов, выданных живыми деньгами, увеличилось на 10% и составило 75%, а заимствования с помощью "пластика" снизились на 8%. Связано это с тем, что люди перестали доверять кредитным картам", - говорится в сообщении.

По данным ОБК, кредитные карты являются более дорогим продуктом, чем кредит наличными. Среди расходов на "пластики" указаны комиссия за выпуск и годовое обслуживание карты, а также более высокие проценты. Кроме того, банки-владельцы банкоматов берут комиссию с "кредиток" других банков.

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