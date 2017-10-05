Под Томском мужчина избил полицейского, чтобы сесть в тюрьму ради еды

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Безработный житель Томской области со словами "капитан, ничего личного" напал на полицейского, чтобы попасть в тюрьму ради нормальных условий проживания и питания. Нападавший был задержан на месте, однако, несмотря на стремление мужчины, его оставили под подпиской о невыезде.

Прокуратура Северска Томской области направила в суд уголовное дело о нападении на сотрудника полиции, сообщает "Интерфакс".

Безработный мужчина решил сесть в тюрьму, чтобы получить "нормальные условия проживания и питания". С этой целью он пришел в отделение полиции и стал поджидать любого из сотрудников.

Когда ему на встречу вышел работник правоохранительных органов, мужчина со словами "капитан, ничего личного" два раза ударил его кулаком в лицо, а затем поднялся на несколько лестничных ступенек и прыгнул на него сверху.

Полицейский получил рвано-ушибленные раны нижней губы, а мужчину задержали на месте преступления. Несмотря на стремление обвиняемого попасть за решетку, его оставили под подпиской о невыезде.

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