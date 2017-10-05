Лидер "Джебхат ан-Нусры" впал в кому после удара ВКС России

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Лидер террористической организации "Джебхат ан- Нусра" Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара ВКС России в Сирии впал в кому. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России. Авиация ВКС России также ликвидировала крупнейший заглубленный арсенал террористической организации в Сирии, где хранилось более тысячи тонн боеприпасов.

Лидер запрещенной в России группировки "Джебхат-ан-Нусра" Абу Мухаммед аль-Джуляни после российского авиаудара находится в коме, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Уничтожение ВКС России командования "Джебхат-ан-Нусры" и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб", - говорится в заявлении, поступившем в TVC.RU.

49 боевиков группировки "Джебхат-ан-Нусра", в том числе семь командиров, уничтожены ударом российского бомбардировщика в Сирии в провинции Идлиб. Генерал сказал, что среди уничтоженных боевиков - Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие.

Авиация ВКС России также ликвидировала крупнейший заглубленный арсенал террористической организации в Сирии, где хранилось более тысячи тонн боеприпасов. По данным министерства, "склад боеприпасов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения заглубленных объектов".

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