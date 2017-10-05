Стрельбу в банке устроили неизвестные в масках в Москве

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Двое неизвестных в медицинских масках устроили стрельбу в банке на северо-востоке Москвы с требованием открыть дверь, ведущую к кассам. Однако сотрудники банка успели нажать на кнопку сигнализации, и злоумышленники сбежали. На данный момент ведется их розыск.

Московская полиция разыскивает двух неизвестных, которые со стрельбой попытались ограбить банк на северо-востоке столицы, сообщает ТАСС.

Злоумышленники в медицинских масках зашли в здание банка на улице Космонавтов, несколько раз выстрелили в пол с требованием открыть дверь в помещение касс. Однако сотрудники банка успели нажать на кнопку сигнализации, и грабителям пришлось скрыться.

По предварительным данным, они ничего не успели похитить.

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