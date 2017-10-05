Госдума ужесточит наказание за ложные сообщения о теракте

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Депутаты Госдумы планируют ужесточить санкции за ложные сообщения о теракте. В комитете по безопасности парламента отметили, что такая необходимость стала очевидной после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий по всей России.

Депутаты Госдумы хотят ужесточить наказание за ложные сообщения о теракте. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в комитете по безопасности парламента.

"Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других городах", - говорится в сообщении.

С целью ужесточения санкций будет создана рабочая группа, в которую привлекут специалистов из МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

Согласно законодательству, в настоящее время за ложные сообщения о теракте преступникам грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

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