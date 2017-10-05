Центральный участок "зеленой" линии метро закроют 8 октября

Теги: Москва метро ремонт ограничения

В ближайшее воскресенье закроют участок Замоскворецкой линии столичного метро между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская". Станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Их работа возобновится в понедельник в 5:30.

В предстоящее воскресенье из-за ремонта пути и обновления инфраструктуры закроют центральный участок Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки.

"8 октября в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская". Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В воскресенье станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная" будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Движение поездов по "зеленой" ветке будет осуществляться только на участках "Речной вокзал"-"Белорусская" и "Новокузнецкая"-"Алма-Атинская". Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник в 5:30.

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