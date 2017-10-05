Эксперты подсчитали число жертв в случае ядерного удара КНДР

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Ядерный удар КНДР по Южной Корее и Японии может привести к одномоментной гибели более двух миллионов человек, а ранения могут получить почти восемь миллионов. Это произойдет, если Пхеньян использует все имеющиеся в распоряжении ядерные боеголовки.

Эксперты Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР по Сеулу и Токио, передает "Интерфакс".

Согласно докладу экспертов, гипотетический удар Северной Кореи может привести к одномоментной гибели 2,1 миллиона человек. Ранения могут получить как минимум 7,7 миллиона человек.

Отмечается, что такие потери могут произойти в случае применения Северной Кореей всех 25 имеющихся ядерных боеголовок.

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