СБУ выдворила журналиста НТВ из Украины

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Корреспондента НТВ Вячеслава Немышева выдворили с территории Украины. Накануне он был задержан в Киеве. В СБУ отметили, что журналисту запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Служба безопасности Украины выдворила с территории страны корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий 5 октября в 4:00 утра Немышев принудительно возвращен в Россию на пункте пропуска "Сеньковка", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что журналисту запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года.

Накануне сообщалось, что в Киеве задержали корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. Впоследствии его доставили в одно из отделений украинской полиции и обвинили в ведении "антиукраинской деятельности".

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