Собянин поздравил московских учителей с праздником

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учителей с профессиональным праздником. Он назвал "просто удивительными" результаты столичных школьников на ЕГЭ и олимпиадах и добавил, что на плечах учителей большая ответственность за будущее города и страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учителей с профессиональным праздником.

"Московские учителя - одни из самых лучших не только в стране, но и в мире. Мы все должны гордиться и восхищаться вами", - написал глава города в Twitter.

Собянин отметил, что московские ученики показывают "просто удивительные" результаты на ЕГЭ и олимпиадах. На плечах учителей лежит огромный труд и большая ответственность за детей, за будущее города и страны.

Всемирный день учителя отмечается в России 5 октября с 1994 года.

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