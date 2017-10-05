В Хабаровске уволили полицейского, на чьих глазах убили пауэрлифтера Драчева

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Полицейский, который был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, уволен из органов безопасности. Младший сержант полиции был знаком с подозреваемым в убийстве и не принял никаких мер к пресечению совершения преступления.

В деле об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева появились новые подробности, передает РИА Новости.

Прокуратура Хабаровского края выяснила, что во время драки между Драчевым и Анаром Аллахверановым находился сотрудник местного УМВД, знакомый подозреваемого, который не принял никаких мер, чтобы пресечь преступление.

По итогам проверки, младший сержант полиции, ставший свидетелем убийства спортсмена, уволен из органов безопасности. Непосредственные руководители сержанта также могут понести наказание.

20 августа в Хабаровске между Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, который затем перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", затем СК переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". 19 сентября Аллахверанов сам сдался властям. В настоящее время он арестован.

Также в отношении двух сотрудников Росгвардии было возбуждено дело о халатности. По данным следователей, они прибыли на место драки, но не сделали ничего, чтобы разнять ее участников и задержать Аллахверанова.