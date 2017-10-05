СКР проводит обыски по делу против экс-владельцев ЮКОСа

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Следователи проводят обыски в рамках уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, обыски проводятся в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц.

Следователи проводят обыски в рамках уголовного дела о хищении руководителями нефтяной компании "ЮКОС" нефти дочерних предприятий и легализации денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования следователи получили доказательства, позволяющие признать нежелательными четыре иностранные организации, которые финансировали индивидуальных предпринимателей, действующих от имени "Открытой России". В настоящее время продолжается финансирование из-за рубежа этих же лиц.

"Следственным комитетом во взаимодействии с подразделениями МВД проводятся обыски в жилище и на местах работы индивидуальных предпринимателей и иных лиц, финансируемых из-за рубежа со счетов организаций, подконтрольных Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину и другим участникам возглавляемой ими группы", - приводит слова Петренко сайт СКР.

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