У владельца подлодки Nautilus нашли видео с пытками женщин

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Новый поворот в деле о жестокой расправе над шведской журналисткой, пропавшей во время поездки на частной подводной лодке. В компьютере конструктора и владельца субмарины, который является главным подозреваемым, обнаружили видео с пытками и обезглавливанием женщин.

В здание суда Петера Мадсена не привезли. Участвовал в процессе по видеосвязи. Рассказал, что Ким Валль скончалась от удара головой о тяжелый входной люк субмарины. Сам же Мадсен якобы хотел покончить жизнь самоубийством, но затем одумался и просто сбросил тело женщины в воду. Датская прокуратура не верит ни единому его слову, передает "ТВ Центр".

"Прокуратура Копенгагена удовлетворена тем, что Питер Мадсен, подозреваемый в убийстве, теперь будет содержаться под стражей. Мы выдвигаем большое количество улик, которые позволяют нам считать, что он совершил преднамеренное убийство", - сказал прокурор Якоб Бух-Йепсен.

Кадры, леденящие кровь не хуже модного ныне скандинавского детектива-нуара. Хмурое небо. Холодные воды Балтики. На пустынной набережной стоят лишь полицейские машины. И тело, точнее, туловище под белым покрывалом, без головы и конечностей, с многочисленными ножевыми ранениями. Анализ ДНК не оставил сомнений - останки принадлежат исчезнувшей при таинственных обстоятельствах журналистке Ким Валль. Это было больше месяца назад, и вот накануне в громком деле появились новые подробности.

В дополнение к многочисленным колотым ранам на теле Ким и следам, которые она оставила на руке убийцы, носу и шее, полиция также располагает компьютерным оборудованием подводной лодки.

"Мы нашли видео казней на жестком диске компьютера Мадсена. Важно отметить, что эти видео не были сняты лично Мадсеном. Но они указывают на то, что подозреваемый проявлял интерес к пыткам и убийствам. Ведь на кадрах, оказавшихся в нашем распоряжении, есть жестокие сцены убийств женщин", - добавил прокурор.

За этой леденящей кровь историей напряженно следит весь мир. В СМИ ее даже называют мистической. 10 августа внештатный корреспондент Guardian Ким Валль поднялась на борт самой большой частной подводной лодки в мире, чтобы сделать репортаж. На последнем в ее жизни снимке рядом с девушкой находится единственный попутчик, владелец и разработчик судна Петер Мадсен.

Уже на следующий день после отправления капитан Nautilus, так называлась подлодка, подал сигнал бедствия. На месте крушения оказалось местное рыболовецкое судно. Мадсена спасли. Но больше на борту никого не обнаружили! На видео изобретатель уже на суше, ведет себя спокойно. Пропажа Ким Валль его как будто не беспокоит. При этом на его теле следы, словно от драки.

"Я в порядке. Немного грустно, конечно, видеть, как Nautilus тонет, было больно, но все хорошо", - отметил Мадсен.

В ходе допроса он сначала заявит, что девушку, целую и невредимую, высадил на пристани в Копенгагене. Потом вдруг изменит показания. В деле появятся упоминания о неком инциденте на борту, в результате которого пассажирка погибла.

Мадсен в Дании является национальным героем и знаменитостью. Изобретатель-самоучка, построивший на собранные в интернете деньги три подлодки, а также несколько космических ракет, которые, впрочем, так и не взлетели. Эдакий скандинавский Илон Маск, которого теперь называют не иначе, как маньяком. По версии следствия, он не просто убил журналистку, а расчленил ее тело и хладнокровно избавился от него, а затем потопил подлодку, пытаясь скрыть улики. Если это будет доказано, останется один вопрос - зачем? Каковы мотивы столь тяжкого преступления у успешного, популярного и увлеченного своим делом человека? Ответ, возможно, даст психиатрическая экспертиза. Сомнения в том, здоров ли Мадсен, возникли, когда он заявил на голубом глазу: в сексуальную связь с Ким Валль не вступал, но это скорее исключение из правил, так как Наутилус частенько служил подводным барделем.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".