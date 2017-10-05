Новак: Эр-Рияд может инвестировать $1 млрд в российские проекты
Теги: путин Экономика инвестиции саудовская аравия форум минэнерго
В Москве открывается российско-саудовский инвестиционный форум. По словам главы Минэнерго Александра Новака, Эр-Рияд может инвестировать в проекты на территории России около одного миллиарда долларов.
В Москву впервые в истории российско-саудовских отношений прибыл король аравийского государства. Торжественная встреча Салмана ибн Абдул-Азиза аль Сауда прошла в аэропорту "Внуково-2", передает "ТВ Центр".
В четверг с монархом встретится Владимир Путин. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе военно-технического, ситуацию на рынке нефти, а также главные внешнеполитические темы: положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В российском МИД визит короля Саудовской Аравии в Россию уже назвали поворотным пунктом в отношениях между нашими странами. В делегацию короля входит около тысячи человек.
Сегодня в Москве открывается российско-саудовский инвестиционный форум. По словам главы Минэнерго Александра Новака, Эр-Рияд может инвестировать в проекты на территории России около одного миллиарда долларов.
Читайте также:
Путин и король Саудовской Аравии проведут переговоры в Москве