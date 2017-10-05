Мадрид отказался вести переговоры с властями Каталонии

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Правительство Испании отказалось вести переговоры с властями Каталонии, "пока они не вернутся в русло закона". Накануне к диалогу Мадрид призвал глава Женералитата автономии Карлес Пучдемон. В своём телеобращении он подверг критике позицию короля Филиппа Шестого, не поддержавшего каталонский референдум. Не спешат одобрять сторонников отделения и европейские институты.

Со стороны это больше похоже на национальный карнавал. С флагами Испании люди идут по центральным улицам Барселоны, невзирая на правила дорожного движения, передает "ТВ Центр". Собственно, и сама эта акция в череде протестов выбивается из привычного ряда. Здесь, наоборот, за единую Европу и против отделения автономии.

"[Глава Женералитата автономии Карлес] Пучдемон открыл ящик Пандоры. Он хочет независимости. Я уважаю это. Но, на мой взгляд, число голосов не отражает мнения большинства каталонцев. Референдум не стал всеобщим - и там высказались не все", - уверен местный житель Хуан Пабло Серна.

Пучдемон не теряет надежды убедить лоялистов - так в мятежном регионе теперь называют тех, кто хочет оставаться в составе Испании. Он снова и снова выходит на уличные трибуны и выступает в телеэфире, продвигая дорожную карту для отделения региона. Его речь внимательно слушали даже в городских кафе, отставив в сторону хамон и херес, однако слова "независимость" на этот раз почему-то не прозвучало.

"Мы провели референдум на фоне беспрецедентных репрессий. А на этой неделе мы подтвердили твердость наших намерений всеобщей забастовкой. И я уверен, что в последующие дни институты Каталонии наилучшим образом покажут себя - для того, чтобы воплотить в жизнь результаты референдума", - заявил он.

После забастовки, когда почти не работали городское метро и морской порт Барселоны, а многие улицы в знак протеста против позиции официального Мадрида были перекрыты, сторонники независимости добрались даже до Страсбурга. В здании Европарламента перед началом заседания группа людей развернула в зале флаг Каталонии. Это очень возмутило депутата от Испании, который сам представляет регион Страна Басков, также тяготеющий к самостоятельности.

"Этот флаг - символ государственного переворота для Испании, которая является частью Евросоюза. Удалите этих людей, господин председатель!" – возмутился член Европейского парламента Карлос Итургаиз.

"Ну что ж, вы показали свой флаг, теперь уберите его. Мы тут вообще-то пытаемся провести серьезную дискуссию", - ответил председатель ЕП Антонио Таяни.

Серьезная дискуссия, правда, свелась к пространным заявлениям. О том, что свобода мнений не предполагает громкого их выражения, что сторонам нужно сесть за стол переговоров и выработать согласованный путь действий. Единственный четкий пункт - о незаконности проведенного в Каталонии референдума. Риторика самого Мадрида - после выступления короля Испании Фелипе Шестого - куда резче.

"Пучдемон - лидер без закона, он против государственных институтов, против Европы, против большинства каталонцев, которые восприняли послание короля как облегчение посреди этой суматохи. Но вместо того, чтобы согласиться с призывами к здравому смыслу, сеньор Пучдемон настаивает на том, чтобы отмежеваться, невзирая на просьбы всего европейского мира", - заявил первый заместитель председателя правительства Испании Сорайя Сантес де Сантамария.

К просьбам могут добавить и экономические санкции. Международное агентство S&P уже обещает понизить кредитный рейтинг Каталонии. По мнению аналитиков, регион, который традиционно в Испании считается денежным донором, в случае отделения столкнется с финансовыми трудностями. Но Каталонии не до подсчетов - там пока слишком увлечены романтикой протеста.

Борис Иванин, "ТВ Центр".

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