В Москве готовятся к старту Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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Форму участников и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре, представили в столичном парке "Зарядье" в среду. Яркую коллекцию примерили известные артисты, музыканты и телеведущие.

В московском парке "Зарядье" представили форму для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В этом году он проходит в нашей стране, передает "ТВ Центр".

Российские дизайнеры разработали несколько комплектов одежды для волонтеров и гостей праздника. Яркую коллекцию примерили известные артисты, музыканты и телеведущие. Церемония открытия фестиваля состоится уже 14 октября в Москве. Но основные мероприятия пройдут в сочинском олимпийском парке. Иностранные студенты посетят больше десятка российских регионов. В нашу страну приедут делегации из почти 180 стран.

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