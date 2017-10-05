В Большом зале консерватории состоялась премьера "Крейцеровой сонаты"

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В Москве в Большом зале консерватории состоялась премьера моноспектакля по произведению Льва Толстого "Крейцерова соната". Постановка приурочена к юбилею писателя. В следующем году исполняется 190 лет со дня его рождения.