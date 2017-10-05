12:10, 05 октября 2017

В Большом зале консерватории состоялась премьера "Крейцеровой сонаты"

Теги:  Культура  москва  спектакль

В Москве в Большом зале консерватории состоялась премьера моноспектакля по произведению Льва Толстого "Крейцерова соната". Постановка приурочена к юбилею писателя. В следующем году исполняется 190 лет со дня его рождения.

В Москве в Большом зале консерватории состоялась премьера моноспектакля по произведению Льва Толстого "Крейцерова соната", передает "ТВ Центр".

Постановка приурочена к юбилею писателя. В следующем году исполняется 190 лет со дня его рождения. Со сцены отрывки из повести читает актер Антон Стреляев. Музыку исполняет российский струнный квартет. Спектакль создан при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова в рамках проекта "Новому веку - новые имена".

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