В Большом зале консерватории состоялась премьера "Крейцеровой сонаты"
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В Москве в Большом зале консерватории состоялась премьера моноспектакля по произведению Льва Толстого "Крейцерова соната". Постановка приурочена к юбилею писателя. В следующем году исполняется 190 лет со дня его рождения.
В Москве в Большом зале консерватории состоялась премьера моноспектакля по произведению Льва Толстого "Крейцерова соната", передает "ТВ Центр".
Постановка приурочена к юбилею писателя. В следующем году исполняется 190 лет со дня его рождения. Со сцены отрывки из повести читает актер Антон Стреляев. Музыку исполняет российский струнный квартет. Спектакль создан при участии Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова в рамках проекта "Новому веку - новые имена".
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