Золотые монеты и $250 тыс. обнаружили при обыске кабинета Улюкаева

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В кабинете бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов, при обысках обнаружили деньги в разной валюте, золотые монеты, четыре пары наручных часов, украшения, слитки драгоценных металлов, несколько сберкнижек и инструкцию по трастовому управлению.

Во время обысков в кабинете бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева из сейфа изъяли 250 тысяч долларов и золотые монеты, передает ТАСС.

По данным материалов дела, вес золотых монет превышает восемь килограммов. Кроме долларов, в кабинете находилась и другая валюта: белорусские рубли, кроны, песо, рупии и дирхамы. Также следователи изъяли четыре пары наручных часов, ювелирные украшения, слитки драгоценных металлов, несколько сберкнижек и инструкцию по трастовому управлению.

При личном обыске у Улюкаева был изъят мобильный телефон и удостоверение министра. При обыске в квартире на Минской улице следствие изъяло компьютер и карты памяти. При обыске в подмосковной даче следователи обнаружили 300 тысяч долларов, а также документы, свидетельствующие о покупке членами семьи Улюкаева акций ВТБ.

Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом. По статье, предъявленной экс-министру, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его обвиняют в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, остановленном на выезде из офиса "Роснефти", обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов.

По версии следствия, Улюкаев требовал и получил деньги за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". Законность самой сделки при этом не оспаривается. После этого бывшего главу МЭР освободили от должности в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на его имущество: 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.

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