Выдворенный из Украины журналист НТВ вернулся в Россию

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Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев успешно вернулся в Россию после выдворения из Украины. По словам журналиста, около пяти часов он находился в полицейском участке, где с него брали показания "сначала полицейские, потом сотрудники СБУ".

Выдворенный с территории Украины корреспондент российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев вернулся в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По словам Немышева, около пяти часов он находился в полицейском участке, где с него брали показания "сначала полицейские, потом сотрудники СБУ". "После этого мы очень долго ездили по Киеву, потом стояли на какой-то улице, где я сидел в машине в неведении. После этого мне сказали, что все решено, и мы поехали к границе", - сказал журналист.

Ранее сообщалось, что Немышева выдворили с территории Украины. Накануне он был задержан в Киеве по обвинению в ведении "антиукраинской деятельности". В СБУ отметили, что журналисту запрещен въезд на Украину сроком на три года.

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