В центре Москвы горит кафе

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Кафе загорелось на Новослободской улице в столице. В настоящее время пожарные ведут работы по тушению огня. Информации о пострадавших пока не поступало.

В центре столицы на площади 20 квадратных метров горит кафе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар возник в вентиляционном коробе кафе по адресу: улица Новослободская, 16. Огонь был сбит прибывшими пожарными, однако помещения третьего этажа здания сильно задымлены. Пламя могло уйти в перекрытия, на данный момент площадь пожара составляет 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили факт возгорания по данному адресу. По данным ведомства, в настоящее время пожарные продолжают работы по тушению огня. Информации о пострадавших пока не поступало.

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